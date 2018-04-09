مطار القاهرة يستعد لاستقبال الرحلات الروسية الأربعاء

تستأنف الأربعاء المقبل، الرحلات الجوية المنتظمة بين روسيا ومصر بعد توقف أكثر من عامين، وتبدأ شركة "آير فلوت" الروسية تسيير أولى رحلاتها الجوية من موسكو إلى القاهرة، بينما تبدأ شركة مصر للطيران تسيير أولى رحلاتها إلى موسكو بعد غد الأربعاء.

وقال المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن مطار القاهرة استعد لاستقبال الرحلات الروسية.

وأضاف لـ"الوطن"، أن رحلات شركة "آيرفلوت الروسية " تقلع وتعود من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، فيما تقلع رحلات مصر للطيران لروسيا من مبنى الركاب رقم 2 وتصل إلى مبنى الركاب رقم 3.