انطلاق مؤتمر الحوار الروسي ـ الإيراني في طهران لمناقشة القضايا الأمنية

انطلق صباح اليوم في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر "فالداي للحوار الروسي الإيراني" لمناقشة القضايا السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ويبحث المؤتمر أهم التطورات الإقليمية إضافة إلى سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فضلا عن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني.

ومن المقرر أن يبحث الوفدان الروسي والإيراني، الأزمة السورية التي تتطابق حولها مواقف روسيا وإيران، وكذلك الاتفاق النووي وتهديد الإدارة الأمريكية بالانسحاب منه، مطالبة بتعديله.