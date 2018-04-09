للمرة الأولى.. حديقة الأسماك تستقبل الزوار في شم النسيم بـ"تمساح نيلي"

تستقبل حديقة الأسماك، اليوم، المحتفلين بعيد "شم النسيم" بعروض جديدة، حيث يجري عرض "تمساح نيلي" لأول مرة، في أحواض مخصصة له بممر الجبلاية بالحديقة، وفقا لتصريحات صحفية للدكتور أياتي رجب، مدير حديقة الأسماك.

وأضاف مدير حديقة الأسماك، التابعة للإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن عروض الحديقة، إلى جانب عرض "التمساح النيلي"، تتضمن عرض 10 أحواض لأسماك الزينة، والعديد من أنواع سمك "الكيو" لإمتاع الزوار.

وتشهد المتنزهات والحدائق، اليوم، إقبالا كبيرا من المواطني، للاحتفال بـ"شم النسيم" وأعياد الربيع.

طريقة الحفاظ على "التمساح النيلي"وطريقة نقله من موقعه الأصلي إلى حديقة الأسماك، أوضحها الدكتور سامي طه نقيب البيطريين السابق، مشددا على ضرورة وضع ضوابط محددة للحفاظ على الإنسان من مخاطره أثناء عرضه أمام الجمهور في المقام الأول، "نظرا لقيامه بحركات خادعة لفريسته".

يتغذى التمساح النيلي على مجموعة متنوعة من الفرائس، ويتكون نظامه الغذائي من أنواع مختلفة من الأسماك والزواحف والطيور والثدييات، وحسب حديث طه لـ"الوطن" يحتاج لمتابعة دورية لحالة الجلد من أطباء بيطريين، ولكن لا يحتاج عناية شديدة للحفاظ عليه.

وعن طريقة نقله من موطنه الأصلي إلى مكان عرضه للجمهور في حديقة الأسماك، أكد نقيب البيطريين السابق، أن هذه العملية تتم عن طريق خبراء في صيد التماسيح أو صيادين محترفين، ويتم وضعه في شباك داخل أقفاص محكمة الغلق حتى وصوله للمكان المخصص للعرض.