"قومي الصحة النفسية" يعد 4 قوائم بالمنشآت المرخصة الخاضعة لإشرافه

انتهى المجلس القومي للصحة النفسية، التابع لوزارة الصحة والسكان، من إعداد دليل منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان المرخصة في مختلف محافظات الجمهورية، الخاضعة لإشرافه.

وقالت الدكتورة منال العطار، رئيس الأمانة الفنية لـ"المجلس"، إن "المنشآت" مُقسمة لـ4 قوائم، بحيث تختص كل قائمة فيهم بأحد المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

وأضافت العطار، في تصريح لـ"الوطن"، أن القائمة الاولي تضم المنشآت في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والثانية تضم المنشآت في الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ.

وأوضحت رئيس الأمانة الفنية لـ"القومي للصحة النفسية"، أن القائمة الثالثة تضم المنشآت في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، فيما أن القائمة الأخيرة تضم المنشآت في أسيوط، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد.