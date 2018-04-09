مدير شرطة النقل يتفقد الخدمات الأمنية بمحطات المترو والسكة الحديد

تفقد اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية المعينة بمحطات وقطارات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، في إطار اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية بشأن تأمين وسائل النقل والمواصلات.

وتفقد حسين الخدمات المعينة بمحطة سكة حديد القاهرة، وكذا محطات مترو الشهداء والعتبة والعباسية، وموقف أتوبيسات المنيب، والمراسي النيلية بالقاهرة.

وأطلع مدير شرطة النقل، على الخدمات الأمنية المعينة على مداخل ومخارج المحطات، وكذا الصالات والأرصفة ومدى صلاحية أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن، وشدد على أهمية سرعة الإستجابة للبلاغات والتصدى لكافة صور الخروج عن القانون، ومداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على المحطات.