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الوطن

مصرع 6 مهاجرين غير شرعيين شمالي المغرب

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
مصرع 6 مهاجرين غير شرعيين شمالي المغرب

صورة أرشيفية

لقي 6 مهاجرين غير شرعيين مصرعهم، الإثنين، في حادث غرق قارب مطاطي بشاطئ بأقصى شمال المغرب، وقال بيان لمحافظة طنجة الحسيمة، إن قاربا مطاطيا كان يقل مرشحين للهجرة غير الشرعية، غرق اليوم الإثنين، بشاطئ هوارة، بقرية غزناية التابعة لمحافظة طنجة - أصيلة (أقصى الشمال)،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وكشف أن الحادث تسبب في وفاة 6 أشخاص بينهم 4 مغاربة. ولم يحدد البيان جنسية الشخصين الآخرين.

وأضاف أنه تم نقل 10 مصابين للمستشفى الحكومي بطنجة.

وتم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد أسباب وظروف هذا الحادث، حسب البيان.

 

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