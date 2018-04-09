أسعار البنزين في فلسطين الأعلى وليبيا الأقل بين 19 دولة عربية

أظهر مسح أجرته "الأناضول"، أن سعر لتر البنزين في فلسطين هو الأغلى بين الدول العربية، فيما جاءت ليبيا الدولة الأقل سعرا، من إجمالي 19 دولة عربية تتوفر لديها بيانات أسعار الوقود.

وبلغ سعر لتر "البنزين 95" الذي يعد الأكثر شعبية بالنسبة للفلسطينيين 1.73 دولارا، رغم إعلان وزارة المالية الفلسطينية إبقاء سعر بنزين (95) دون تغيير للشهر الجاري.

وترتبط الأسعار في الأراضي الفلسطينية، بشكل رئيس، بأسعار الوقود في المباعة في السوق الإسرائيلية. ويستورد الفلسطينية 100 بالمائة من احتياجاتهم لمشتقات الوقود، من إسرائيل، وتتغير الأسعار شهريا، في كلا البلدين.

ووفق المسح، استنادا على بعض البيانات المعلنة من موقع جوبال بترول برايس (يتتبع أسعار الوقود بالتجزئة في أكثر من 150 دولة على أساس أسبوعي)، جاءت الأردن بالمرتبة الثانية ضمن قائمة الأعلى سعرا بنحو 1.422 دولارا، ثم اليمن 1.40 دولارا، والمغرب وموريتانيا بـ 1.152 و 1.13 دولارا على التوالي.

أما لبنان حلت بالمرتبة السادسة 0.876 دولارا، تلتها تونس بنحو 0.745 دولارا، ثم العراق بـ 0.652 دولارا، فيما جاءت الإمارات بالمرتبة التاسعة بـ 0.605 دولارا، وعُمان عاشرا بـ 0.563 دولار.

وشرع عدد من الدول العربية، في رفع الدعم عن المحروقات خلال العام الماضي والجاري، وزيادة أسعار البنزين بنسب كبيرة تجاوزت 100 بالمائة بعض الدول.

وحسب بيانات صندوق النقد العربي، ساهمت الإصلاحات الهيكلية بالموازنات الحكومية بالعالم العربي، في انخفاض فاتورة دعم الطاقة من 117 مليار دولار في 2015، إلى نحو 98 مليار دولار بالعام الماضي.

وضمن القائمة الأقل سعرا في الدول العربية، احتلت ليبيا الدولة الأقل سعرا في الدول العربية لبيع بنزين 95 الأكثر شعبية بسعر 0.111 دولار. فيما حلت السودان بالمرتبة الثانية بنحو 0.34 دولارا، ثم الكويت بنحو 0.348 دولارا، والجزائر بـ 0.363 دولار.

وجاءت مصر بالمرتبة الخامسة ضمن الأقل سعرا بـ 0.374 دولارا للتر، ثم سوريا بـ 0.44 دولارا، تلتها قطر بـ 0.515 دولارا، والبحرين بـ 0.535 دولارا، والسعودية 0.545 دولار. وأظهر المسح فروق بالأسعار بين دول العالم، إذ تكون الأسعار في غالبية الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة.

وترجع فروق الأسعار في الدول المختلفة، إلى حجم الدعم الحكومي للبنزين والضرائب، لأن السعر العالمي للنفط موحد حول العالم ويتحدد سعره وفقا لموازنات الدول وتوجهات السياسة العامة.

وأوضح المسح أن أحد عشر دول عربية، حافظت على أسعارها دون تغيير خلال الشهر الجاري، وهي الإمارات وسلطنة عُمان والسعودية والبحرين والكويت والعراق وفلسطين ومصر واليمن وليبيا وسوريا، مقارنة بأسعار مارس 2018.

وبحسب المسح، اتجهت سبع دول عربية منذ بداية 2018 نحو زيادة أسعار البنزين بغرض خفض عجز الموازنة، خاصة مع ارتفاع تكلفة دعم الطاقة وتضمنت كلا من (السعودية والبحرين وقطر والجزائر وتونس والمغرب وأخيرا الأردن).