تسجيل الدخول

الوطن

الملف السوري على طاولة "بولتون" في يومه الأول بالبيت الأبيض

منذ 3 دقيقة
كتب: وكالات
الملف السوري على طاولة "بولتون" في يومه الأول بالبيت الأبيض

جون بولتون-صورة أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين، أن الملف السوري سيكون أول الملفات المطروحة على طاولة جون بولتون، مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تعيينه في مارس الماضي.

ونشرت شبكة "سي أن أن"الإخبارية الأمريكية، أن الملف السوري والهجوم الكيميائي على دوما، سيكون في صدارة ملفات يوم العمل الأول لبولتون في البيت الأبيض،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المواقف المنددة بالهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما الخاضعة للمعارضة السورية بالغوطة الشرقية السبت، وراح ضحيته 78 قتيلا على الأقل فضلا عن مئات الإصابات.

وقال الرئيس الأمريكي، أمس  الأحد، إن "روسيا وإيران" مسؤولتان عن دعم "الحيوان الأسد"، متوعدا رئيس النظام السوري بدفع "ثمن باهظ".

وينضم الهجوم الكيمائي الأخير والملف السوري بشكل عام إلى صدارة الملفات الخارجية التي تنتظر مواقف وآراء بولتون، إلى جانب ملف النووي الإيراني، وملف شبه الجزيرة الكورية.

ويحتفظ بولتون (69 عاما) بسجل طويل من المواقف "المتشددة" والميل نحو استخدام القوة العسكرية خارج حدود الولايات المتحدة، ضمن ما يعرف بـ"الحرب الاستباقية"، التي استند إليها الرئيس الأسبق، جورج بوش الإبن (2001-2009) في غزو كل من أفغانستان والعراق، عقب هجمات سبتمبر 2011.

وفي 22 مارس الماضي، أعلن ترامب تولي بولتون مهام منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي اعتبارا من 9 أبريل  (اليوم)، خلفا لهربرت ماكماستر.

أخبار متعلقة

عمال سوريا: رغم ظروفنا نؤمن بوحدة العرب

عمال سوريا: رغم ظروفنا نؤمن بوحدة العرب
عاجل| بيان سعودي بريطاني يؤكد دعم عملية جنيف لحل الأزمة السورية

عاجل| بيان سعودي بريطاني يؤكد دعم عملية جنيف لحل الأزمة السورية
الأزمة السورية تدخل عامها الثامن.. والعالم يتصارع لتقسيم مناطق النفوذ

الأزمة السورية تدخل عامها الثامن.. والعالم يتصارع لتقسيم مناطق النفوذ
أردوغان وبوتين وروحاني يبدأون قمتهم حول الأزمة السورية

أردوغان وبوتين وروحاني يبدأون قمتهم حول الأزمة السورية
قبل دوما.. سوريا "تاريخ من الهجوم الكيماوي"

قبل دوما.. سوريا "تاريخ من الهجوم الكيماوي"
ماتيس يلتقي المستشار الجديد للأمن القومي جون بولتون للمرة الأولى

ماتيس يلتقي المستشار الجديد للأمن القومي جون بولتون للمرة الأولى
"جون بولتون".. "صقر" جديد لإدارة ترامب في مواجهة إيران

"جون بولتون".. "صقر" جديد لإدارة ترامب في مواجهة إيران

التعليقات

مصر تحتفل بـ«شم النسيم»: الدنيا ربيع

أحدث الأخبار

الملف السوري على طاولة "بولتون" في يومه الأول بالبيت الأبيض

الملف السوري على طاولة "بولتون" في يومه الأول بالبيت الأبيض

محافظ الشرقية يناقش دعم فلاحي ومربي الماشية بالقوافل الإرشادية للمحصول

محافظ الشرقية يناقش دعم فلاحي ومربي الماشية بالقوافل الإرشادية للمحصول

محافظ الشرقية يناقش استعداد المحافظة لاستقبال موسم حصاد القمح

محافظ الشرقية يناقش استعداد المحافظة لاستقبال موسم حصاد القمح

حديقة حيوان الجيزة تستقبل 70 ألف محتفل بشم النسيم.. ومفاجآت ترفيهية

حديقة حيوان الجيزة تستقبل 70 ألف محتفل بشم النسيم.. ومفاجآت ترفيهية

مدير شرطة النقل يتفقد الخدمات الأمنية بمحطات المترو والسكة الحديد

مدير شرطة النقل يتفقد الخدمات الأمنية بمحطات المترو والسكة الحديد

اختيارات الوطن

ياسر عبدالعزيز يكتب: تفوق استثنائى لـ«الوطن»

ياسر عبدالعزيز يكتب: تفوق استثنائى لـ«الوطن»

احتفالات بطريقة مختلفة: لا حدائق ولا أكل.. يلّا بينا نلعب

احتفالات بطريقة مختلفة: لا حدائق ولا أكل.. يلّا بينا نلعب

«المنيو»: تورتة فسيخ وتشيز كيك رنجة

«المنيو»: تورتة فسيخ وتشيز كيك رنجة

لوحات من بواقى الخضار والفاكهة: اطبع.. لوّن.. البس

لوحات من بواقى الخضار والفاكهة: اطبع.. لوّن.. البس

نجل الشهيد «منسى» يحقق أمنية والده ويفوز بـ«الذهبية»

نجل الشهيد «منسى» يحقق أمنية والده ويفوز بـ«الذهبية»

الأكثر قراءة

عاجل