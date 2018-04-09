الملف السوري على طاولة "بولتون" في يومه الأول بالبيت الأبيض

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين، أن الملف السوري سيكون أول الملفات المطروحة على طاولة جون بولتون، مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تعيينه في مارس الماضي.

ونشرت شبكة "سي أن أن"الإخبارية الأمريكية، أن الملف السوري والهجوم الكيميائي على دوما، سيكون في صدارة ملفات يوم العمل الأول لبولتون في البيت الأبيض،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المواقف المنددة بالهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما الخاضعة للمعارضة السورية بالغوطة الشرقية السبت، وراح ضحيته 78 قتيلا على الأقل فضلا عن مئات الإصابات.

وقال الرئيس الأمريكي، أمس الأحد، إن "روسيا وإيران" مسؤولتان عن دعم "الحيوان الأسد"، متوعدا رئيس النظام السوري بدفع "ثمن باهظ".

وينضم الهجوم الكيمائي الأخير والملف السوري بشكل عام إلى صدارة الملفات الخارجية التي تنتظر مواقف وآراء بولتون، إلى جانب ملف النووي الإيراني، وملف شبه الجزيرة الكورية.

ويحتفظ بولتون (69 عاما) بسجل طويل من المواقف "المتشددة" والميل نحو استخدام القوة العسكرية خارج حدود الولايات المتحدة، ضمن ما يعرف بـ"الحرب الاستباقية"، التي استند إليها الرئيس الأسبق، جورج بوش الإبن (2001-2009) في غزو كل من أفغانستان والعراق، عقب هجمات سبتمبر 2011.

وفي 22 مارس الماضي، أعلن ترامب تولي بولتون مهام منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي اعتبارا من 9 أبريل (اليوم)، خلفا لهربرت ماكماستر.