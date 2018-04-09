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الوطن

خالد الجندي: الإسراف في التحريم أزمة كبيرة للمسلم المعاصر

منذ 56 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
خالد الجندي: الإسراف في التحريم أزمة كبيرة للمسلم المعاصر

خالد الجندي

عبر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن غضبه الشديد من الزج بالحلال والحرام في كل الأمور الحياتية، مؤكدا أن الإسراف في التحريم أصبح أزمة كبيرة في حياة المسلمين المعاصرين، جاء هذا في رده عن حكم الاحتفال بشم النشيم في الإسلام.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "الناس شايفة إن الحياة حلال وحرام فقط، لكن هناك مباح، وأمور وسط، وأخرى مسكوت عنه، ضمنيا يحمل موافقة شرعية، لأن لو في حظر أو مخالفة شرعية، كان هيتم تحريمه".

ومن جانبه، قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن الإسلام دين ختامي، بمعنى إن أحكامه ستكون ليوم الدين، مضيفا: "يعنى لو في حاجة حرام كان حرمت إطلاقا، وهناك أمور مسكوت عنها فى الشرع للتخفيف عن العباد".

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