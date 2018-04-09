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الوطن

بالصور| محافظ الجيزة يهنئ الأنبا يوحنا بعيد القيامة

اليوم PM 06:40
كتب: علاء الجعودي
بالصور| محافظ الجيزة يهنئ الأنبا يوحنا بعيد القيامة

محمد كمال الدالي يزور يوحنا

استقبل الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة اليوم بمقر المطرانية، اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، واللواء عصام سعد، ونائبي المحافظ الدكتورة منال، واللواء علاء الهراس، وكذلك اللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة، وعدد من القيادات الأمنية والمحلية والدينية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب، الذين قدموا التهنئة للأسقف بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكان اللواء كمال الدالي زار أمس المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتلك المناسبة.

وأقامت الكنائس قداسات عيد القيامة، مساء السبت الماضي، وبدأت في استقبال المهنئين أمس بالعيد، وواصلت استقبال المهنئين اليوم خلال الاحتفال بعيد شم النسيم.

وتشهد الكنائس تشديدات أمنية كبيرة خشية وقوع أي أعمال إرهابية، شملت منع دخول السيارات للكنائس طبقًا لتعليمات الجهات الأمنية التي اخضعت كل من سمح له بالدخول للتفتيش الدقيق.

 

 

 

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