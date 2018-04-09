مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة غرقا بنهر النيل في قنا

لقى مدرس وزوجته وابنهما مصرعهم، غرقًا فى نهر النيل، عصر اليوم، أمام مرشح مياه قرية الحمر والجعافرة، التابعة لمركز قوص، أثناء مشاركتهم فى احتفالات شم النسيم.

تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بغرق محمد عبد الموجود عبدالكريم، 40 عاما "مدرس" وزوجته فايزة صبحي ربيع، 35 عاما، ونجلهما هشام 14 عاما، في نهر النيل، أمام قرية الحمر والجعافرة بمركز قوص أثناء مشاركتهما فى احتفالات شم النسيم.

من جانبها كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط منطقة مرشح المياه، فيما تحاول قوات الإنقاذ النهرى انتشال جثث الضحايا.