تضاعف أعداد البريطانيين الحاصلين على جنسيات أوروبية في 2016

تضاعف اعداد البريطانيين الحاصلين على جنسيات اوروبية في 2016

زاد عدد البريطانيين الذين حصلوا على جنسيات دول في الاتحاد الأوروبي بنسبة تفوق الضعف في 2016، العام الذي صوتت فيه المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم.

وفيما ركزت حملة المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على المخاوف من خروج الهجرة عن السيطرة، حصل 6555 بريطانيا على جنسيات دول اخرى في الاتحاد الاوروبي اي بارتفاع بنسبة 165 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بحسب بيانات وكالة الاتحاد الاوروبي للاحصاءات "يوروستات".

ونالت المانيا حصة الاسد من المجنسين البريطانيين الذين بلغ عددهم 2702، اي بزيادة تفوق اربعة اضعاف الارقام المسجلة في 2015 والتي بلغت 594. كذلك شهدت السويد تزايدا في ارقام المجنسين البريطانيين الذين تضاعف عددهم من 453 في 2015 الى 978 في 2016.

وستصبح بريطانيا في 29 مارس 2019 أول دولة تخرج من الاتحاد الاوروبي، وقد قدم العديد من البريطانيين طلبات الحصول على جنسية دول اخرى في التكتل لضمان استمرار تمتعهم بحقوق السفر والعمل بحرية في باقي دول التكتل.

وأعلنت مجموعة "الافضل لبريطانيا" المعارضة لبريكست ان الحكومة يجب ان "تشعر بالخجل حيال شعور الناس بانه ليس لديهم خيار سوى التخلي عن جنسيتهم او تقديم طلب للحصول على جنسية ثانية".

وقال المتحدث باسم المجموعة بول باترز إن "هؤلاء الاشخاص يتخلون عن جزء من هويتهم سعيا لضمان مستقبلهم".

ومنحت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الجنسية لنحو مليون شخص في 2016، بارتفاع نسبته 18 بالمئة عن العام السابق.

وكانت الحصة الاكبر من نصيب المغرب حيث نال 101300 مغربي جنسية أوروبية، حصل غالبيتهم على الجنسية الاسبانية او الايطالية او الفرنسية.