نتانياهو يهدد بـ"إلحاق الأذى" بالفلسطينيين إذا حاولوا مهاجمة إسرائيل

توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين، بـ"ألحاق الأذى" بفلسطينيي غزة إذا حاولوا مهاجمة إسرائيل، وذلك بعد تجدد المواجهات عند الحدود بين القطاع والاحتلال ما أدى منذ 30 مارس إلى مقتل 31 فلسطينيا.

وقال نتانياهو محذرا في بيان "لدينا قاعدة واضحة وصريحة نكررها باستمرار: اذا حاول احدهم مهاجمتكم، قوموا وهاجموه. لن نسمح لهم بإيذائنا هنا عند الحدود مع غزة. بل نحن من سيلحق الاذى بهم".

وأدلى نتانياهو بتصريحاته خلال زيارته مدينة سديروت في جنوب إسرائيل، التي استهدفتها في السابق صواريخ اطلقت من قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الاسلامية حماس.

وعلى الرغم من التحذيرات الإسرائيلية شارك آلاف الفلسطينيين منذ 30 مارس، وبخاصة في يومي الجمعة الاخيرين، في تظاهرات قرب السياج الحدودي الذي يفصل اسرائيل عن القطاع. وادت المواجهات الى مقتل 31 فلسطينيا وجرح المئات.

ولم يتطرق رئيس الوزراء الاسرائيلي الى الضربة التي استهدفت مطار التيفور العسكري في سوريا، في وقت اتهمت دمشق وحليفتاها روسيا وايران اسرائيل بشن الهجوم.