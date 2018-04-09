تسجيل الدخول

الوطن

نتانياهو يهدد بـ"إلحاق الأذى" بالفلسطينيين إذا حاولوا مهاجمة إسرائيل

منذ 5 دقيقة
كتب: أ ف ب
نتانياهو يهدد بـ"إلحاق الأذى" بالفلسطينيين إذا حاولوا مهاجمة إسرائيل

نتانياهو يهدد بـ"إلحاق الاذى" بالفلسطينيين اذا حاولوا مهاجمة اسرائيل

توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين، بـ"ألحاق الأذى" بفلسطينيي غزة إذا حاولوا مهاجمة إسرائيل، وذلك بعد تجدد المواجهات عند الحدود بين القطاع والاحتلال ما أدى منذ 30 مارس إلى مقتل 31 فلسطينيا.

وقال نتانياهو محذرا في بيان "لدينا قاعدة واضحة وصريحة نكررها باستمرار: اذا حاول احدهم مهاجمتكم، قوموا وهاجموه. لن نسمح لهم بإيذائنا هنا عند الحدود مع غزة. بل نحن من سيلحق الاذى بهم".

وأدلى نتانياهو بتصريحاته خلال زيارته مدينة سديروت في جنوب إسرائيل، التي استهدفتها في السابق صواريخ اطلقت من قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الاسلامية حماس.

وعلى الرغم من التحذيرات الإسرائيلية شارك آلاف الفلسطينيين منذ 30 مارس، وبخاصة في يومي الجمعة الاخيرين، في تظاهرات قرب السياج الحدودي الذي يفصل اسرائيل عن القطاع. وادت المواجهات الى مقتل 31 فلسطينيا وجرح المئات.

ولم يتطرق رئيس الوزراء الاسرائيلي الى الضربة التي استهدفت مطار التيفور العسكري في سوريا، في وقت اتهمت دمشق وحليفتاها روسيا وايران اسرائيل بشن الهجوم.

أخبار متعلقة

اسرائيل تسعى لإغلاق حسابات بعثة فلسطين لدى الولايات المتحدة

اسرائيل تسعى لإغلاق حسابات بعثة فلسطين لدى الولايات المتحدة
الأردن يوافق رسميا على طلب اسرائيل تعيين سفير جديد في عمان

الأردن يوافق رسميا على طلب اسرائيل تعيين سفير جديد في عمان
اسرائيل تقيم منازل في أول مستوطنة بالضفة الغربية منذ أكثر من 25 عاما

اسرائيل تقيم منازل في أول مستوطنة بالضفة الغربية منذ أكثر من 25 عاما
اليونسكو تتبلغ رسميا انسحاب اسرائيل منها

اليونسكو تتبلغ رسميا انسحاب اسرائيل منها
اسرائيل تعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

اسرائيل تعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

التعليقات

مصر تحتفل بـ«شم النسيم»: الدنيا ربيع

أحدث الأخبار

تامر حسني عن أغنية "كل مرة": "حولتني لمطرب دولي"

تامر حسني عن أغنية "كل مرة": "حولتني لمطرب دولي"

عاجل| مصادر سورية: قتلى وجرحى في تفجير بمدينة إدلب

عاجل| مصادر سورية: قتلى وجرحى في تفجير بمدينة إدلب

أهالى العريش يحتفلون بدون إرهاب: الحمد لله على نعمة الأمن

أهالى العريش يحتفلون بدون إرهاب: الحمد لله على نعمة الأمن

نتانياهو يهدد بـ"إلحاق الأذى" بالفلسطينيين إذا حاولوا مهاجمة إسرائيل

نتانياهو يهدد بـ"إلحاق الأذى" بالفلسطينيين إذا حاولوا مهاجمة إسرائيل

"البيت الأبيض": روسيا لم تلتزم بتعهداتها لضمان وقف الكيماوي السوري

"البيت الأبيض": روسيا لم تلتزم بتعهداتها لضمان وقف الكيماوي السوري

اختيارات الوطن

ياسر عبدالعزيز يكتب: تفوق استثنائى لـ«الوطن»

ياسر عبدالعزيز يكتب: تفوق استثنائى لـ«الوطن»

شم النسيم في الكاريكاتور الصحفي.. "ضحك للركب"

شم النسيم في الكاريكاتور الصحفي.. "ضحك للركب"

احتفالات بطريقة مختلفة: لا حدائق ولا أكل.. يلّا بينا نلعب

احتفالات بطريقة مختلفة: لا حدائق ولا أكل.. يلّا بينا نلعب

«المنيو»: تورتة فسيخ وتشيز كيك رنجة

«المنيو»: تورتة فسيخ وتشيز كيك رنجة

لوحات من بواقى الخضار والفاكهة: اطبع.. لوّن.. البس

لوحات من بواقى الخضار والفاكهة: اطبع.. لوّن.. البس

الأكثر قراءة

عاجل