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الوطن

باريس: دار الأوبرا الفرنسية تساعد السعودية لإنشاء أوركسترا

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات

من النسخة الورقية

العدد : 2172

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باريس: دار الأوبرا الفرنسية تساعد السعودية لإنشاء أوركسترا

فرنسواز نيسين

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، فرنسواز نيسين، اليوم، أن بلادها ستساعد السعودية على إنشاء أوركسترا ودار للأوبرا، وقالت للصحفيين بعد توقيع اتفاقات مع نظيرها السعودى عواد العواد فى باريس: تم توقيع اتفاق مع دار الأوبرا الفرنسية لمساعدة السعودية على إنشاء أوركسترا وطنية ودار للأوبرا، فيما أعلن وزير الثقافة السعودى عواد بن صالح، أن السعودية ستشارك رسمياً لأول مرة فى مهرجان «كان» السينمائى بتقديم مجموعة من الأفلام القصيرة الشهر المقبل.

وبدأ ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، لقاءاته الرسمية، اليوم، فى إطار الزيارة التى يقوم بها إلى فرنسا وتستمر 3 أيام، وبحث مع رئيس الوزراء إدوار فيليب، العلاقات الثنائية وآفاق التعاون فى مجالات الابتكار والتكنولوجيا والشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وتناول ولى العهد السعودى، مساء أمس، العشاء مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى «متحف اللوفر» بعد وصوله إلى باريس، لعرض إصلاحاته وتعزيز العلاقات مع فرنسا.

وذكر «الإليزيه»، أن الزعيمين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل المباحثات الرسمية المرتقبة غدًا.

وأوضحت وكالة «فرانس برس»، أنه تم فى اللحظة الأخيرة إلغاء زيارة كانت مقررة لـ«بن سلمان» برفقة رئيس الوزراء الفرنسى، اليوم، إلى «المحطة إف» الحاضنة للشركات الناشئة، فيما أشار مصدر قريب من الوفد السعودى، إلى أنه كان من المقرر توقيع نحو 18 بروتوكولاً فى مجالات السياحة والطاقة والنقل، واتفاق ينص على تطوير سياحى وثقافى لـ«منطقة العلا» شمال غربى المملكة الغنية بالآثار التاريخية وخصوصاً «مدائن صالح». وقالت الرئاسة الفرنسية «الإليزيه»، إن الرئيس ماكرون سيتوجه إلى السعودية بنهاية العام لتوقيع عقود بين البلدين.

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