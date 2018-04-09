«مرتضى» يفتتح الزمالك النهرى.. ويزعم حضور رئيس الوزراء

فاجأ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اليوم، الصحفيين خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر النادى بميت عقبة، ودعاهم للانتقال إلى النادى النهرى لافتتاحه، مؤكداً أنه تعمّد نقل هذا المؤتمر إلى مقر النادى النهرى للرد على محافظ الجيزة، بعدما قام بهدم منشآت هذا المقر أكثر من مرة.

وعلق «مرتضى» لافتة بالنادى النهرى كتب عليها أنه تم افتتاحه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، رغم عدم حضورهما، وقام «مرتضى» بقص شريط الافتتاح.

«الرى»: اتخذنا الإجراءات القانونية ضد المخالفات وننتظر تحديد «الأمن» توقيت الإزالة

وكانت «الوطن» نشرت قبل ثلاثة أيام، أن «مرتضى» سيفتتح النادى النهرى فى يوم «عيد شم النسيم»، على الرغم من وجود مخالفات إنشائية اعترضت عليها وزارة الرى ومحافظة الجيزة.

من جهتها، أكدت مصادر بوزارة الرى أن الإجراءات القانونية ضد مخالفات هذا النادى، المتمثلة فى تعديه على حرم نهر النيل، تم اتخاذها، وفى انتظار تعليمات الجهات الأمنية بتوقيت إزالتها، وأوضحت أن اجتماع وزير الرى ورئيس النادى، منتصف يناير الماضى، تم التعهد فيه من «مرتضى» بالالتزام بتطبيق القانون فى الإنشاءات الخاصة بالنادى، ولكن لم يتم الالتزام بذلك.

وأكدت ذات المصادر أنه تم فى هذا اللقاء بحث إمكانية توفيق الأوضاع، وطلب «مرتضى» خلاله تجديد الترخيص فى ضوء القوانين واللوائح المنظّمة بشأن حماية النيل.