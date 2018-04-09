«الدنيا ربيع».. المصريون يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق والمتنزهات

احتفل المصريون بشم النسيم، اليوم، بالخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الشرطة التى انتشرت فى محيط الأماكن العامة، فضلاً عن تكثيف مديريتى «الصحة والتموين» حملاتها على محال الأسماك المملحة للتأكد من سلامة المعروض، وإعلان المديريات الخدمية حالة الطوارئ بإلغاء الإجازات.

وضبطت مباحث التموين بالبحيرة 1225 كيلو من أسماك رنجة مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر ودون بيانات أو علامة تجارية وغير مطابقة للاشتراطات الصحية.

فى حين أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن غرفة الأزمات والطوارئ المنعقدة بديوان عام الوزارة لمتابعة خطة التأمين الطبى لاحتفالات المصريين بأعياد الربيع، وشم النسيم، لم تتلقَ حتى الآن بلاغات بحالات مرضية.

وأضافت المصادر أن الأمور مستقرة مع الساعات الأولى للاحتفالات، موضحة أن «الغرفة» منعقدة على مدار الساعة حتى نهاية الاحتفالات.

وأوضحت أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، يتابع على مدار الساعة نتائج خطة «التأمين».

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأعراض الأولى لـ«التسمم الممبارى»، الناتج عن تناول الفسيخ الملوث، تظهر بعد تناوله بفترة تتراوح بين 12 و36 ساعة، بعد التعرض لـ«العدوى».

وأضاف «مجاهد»، فى تصريحات صحفية له، أن أعراض تناول «الفسيخ الملوث»، هى زغللة فى العين، وازدواجية فى الرؤية، وجفاف بالحلق، وصعوبة فى البلع، وضعف بالعضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقى الجسم، وضيق فى التنفس، وفشل فى وظائف التنفس التى من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

ضبط 1225 كيلو رنجة فاسدة فى حملة تموينية بالبحيرة.. والسوايسة يحرقون دمية «اللمبى» بعد 7 سنوات من التوقف.. ووزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية

ونصح «مجاهد» المواطنين بالذهاب للمستشفى فى حال ظهور أى أعرض مرضية خلال 24 ساعة من تناول الفسيخ، مؤكداً أنه لا بد من التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز علاج سموم فوراً لإنقاذ حياته. وأجرى المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، جولة ميدانية على عدد من الحدائق والمراسى النيلية، اليوم، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، وتفقد المحافظ مستشفى المنيرة العام بحى السيدة زينب للاطمئنان على توافر الخدمات الطبية العاجلة واستعداد المستشفى بفرق الطوارئ والعمليات، وتوافر الأدوية والأمصال اللازمة لمواجهة أى طارئ. وتفقد المحافظ حديقة الفسطاط والحديقة الدولية بمدينة نصر، كما تفقد المحافظ مرسى الأوتوبيس النهرى بكورنيش ماسبيرو لمتابعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية بجميع المراسى التابعة للهيئة وتأمين المسطح المائى وانتظام الرحلات النيلية لرواد الأوتوبيس النهرى.

كما أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية، اليوم، لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصاً على سلامة المواطنين خلال احتفالات شم النسيم.

وفى أسيوط توافد الأهالى على المتنزهات والحدائق العامة، خاصة حديقتى «الفردوس وناصر»، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الشرطة، فيما رفعت مديريتا التموين والصحة حالة الطوارئ، بإلغاء الإجازات، وتكثيف الحملات على محلات بيع الأسماك المملحة للتأكد من سلامة الأسماك المعروضة، ومحال اللحوم، كما تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طوارئ خلال يوم الاحتفال والتنبيه على مسئولى حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات.

وقال المهندس نبيل الطيبى، رئيس مركز ومدينة أسيوط، إنه تم توفير سيارات وأوتوبيسات لنقل المواطنين من مدينة أسيوط إلى مكان الحديقة الدولية ببنى غالب، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع إدارة المواقف لتوفير أوتوبيسات مخصصة لنقل المواطنين من مناطق «نزلة عبداللاه، والمجذوب، والمحطة»، والعودة فى نهاية اليوم، لافتاً إلى أن جميع الحدائق العامة فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المحتفلين بعيد شم النسيم.

وعلى طريقتهم الخاصة، احتفل أهالى السويس بشم النسيم، بالخروج للشوارع وحرق دمية «اللمبى» بعد توقف دام 7 سنوات كاملة، حيث عاد أبناء محافظة السويس لعادتهم القديمة التى اشتهرت بها مدن القناة خلال الاحتفالات بشم النسيم، بحرق الدمية، كعادة سنوية امتدت لأكثر من قرن، تستهدف التنديد بالاحتلال الإنجليزى، وقال محمد عبداللطيف حمدان، المؤرخ السويسى، إن «حرق الدمية عادة قديمة تعود لمائة عام، واللمبى هو تحريف لاسم اللورد «إدموند هنرى»، المندوب السامى لبريطانيا فى مصر، إبان ثورة 1919، رمز الاحتلال الإنجليزى، وكان يتسم بالبطش الشديد، فبدأ المواطنون بمدن القناة حرق دميته على أنغام السمسمية مرددين (يا لمبى يا ابن حلمبوحة.. ده حكايتك صبحت مفضوحة)، فى محاولة للسخرية من تاريخه الذى مارس خلاله تعسفاً شديداً تجاه المصريين.

وفى كفر الشيخ، شهدت حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، زحاماً شديداً من المواطنين الوافدين من مراكز وقرى المحافظة والمحافظات المجاورة، وأصدر اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، تعليمات بتوفير جميع الإمكانيات لراحة المترددين على مدينة دسوق لقضاء الاحتفال بشم النسيم كما تم تكليف الإنقاذ النهرى بتأمين شاطئ نهر النيل.

وفى سوهاج انتشرت العائلات بالحدائق العامة والكورنيش الشرقى، وحرص الأطفال على لعب الكرة فى جنبات الحدائق، فيما كثفت الوحدات المحلية والأجهزة المعنية الوجود فى الميادين والشوارع والحدائق العامة.