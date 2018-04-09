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الوطن

فى حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات.. و«رجائى»: استقبلنا 70 ألف زائر

منذ 8 دقيقة
كتب: أحمد ماهر أبوالنصر
تصوير: محمد مصطفى

من النسخة الورقية

العدد : 2172

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فى حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات.. و«رجائى»: استقبلنا 70 ألف زائر

المصريون يتوافدون بكثافة على حديقة الحيوان وسط فرحة من الصغار

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة اليوم، إقبالاً كبيراً من المواطنين احتفالاً بيوم «شم النسيم»، ففى أجواء احتفالية بدأ توافد العائلات منذ الصباح الباكر، ما أدى إلى زحام كبير أمام شباك تذاكر الحديقة.

حالة الزحام تلك صاحبها الكثير من الفوضى التى بدت واضحة فى كل أركان الحديقة، والتى طالت الأرض والحيوانات أيضاً، وفى الوقت الذى لم يعترض فيه بعض الزائرين على الحالة التى وصلت إليها الحديقة فى ذلك اليوم، طالب آخرون بأن يتم توفير حديقة أخرى لتقلل من معاناتهم بسبب الزحام، كما ستقلل الأعباء عن العاملين فيها.

«ارفع يا أستاذ التذكرة لفوق» جملة أخذ يكررها أحد العاملين بالحديقة على مسامع كل الزائرين، ليتأكد من أنهم يحملون تذكرة دخول، وذلك بسبب الأعداد الغفيرة التى تزدحم أمام البوابات.

«بيت الضباع» هو المكان الذى يقصده معظم الزائرين فى بداية جولتهم، «التذكرة اتنين جنيه وانت خارج هتاخدها»، جملة قالها العامل لأحد الزائرين عندما طلب منه دفع مبلغ ٢ جنيه كرسوم دخول لبيت الضباع، فرد عليه الزائر: «طيب فين التذكرة»، ليرد العامل بعنف: «هتاخدها لما تخرج»، ليستسلم الزائر ويدفع ما طُلب منه. نظرة واحدة على الضباع تكفى لأن تعلم أنها ليست بحالة جيدة، هذا ما يردده الزائرون، ولكن العامل هناك يؤكد: «مفيش حاجة، دول طبيعيين، وإحنا بناخد بالنا منهم».

«انزل يا ابنى انت، عيب يا بابا»، تلك الجملة لم تفارق الحارس الموجود أمام قفص القرود، فمنذ أن فتحت الحديقة أبوابها، إلا ويحاول جاداً منع الأطفال من التسلق على السياج الحديدى للجبلاية، حتى لا يصابوا بمكروه، لكن تهديداته وتحذيراته لهم لم تُجدِ نفعاً. لم تكن القرود وحدها مقصد الأطفال، لكن فرس النهر أيضاً له نصيب كبير من الزيارات، وأيضاً من علب الكانز الفارغة التى ألقاها البعض فى المياه، وكان هذا سبباً فى تغيير لونها بشكل كبير، وبعيداً عن معاناة القرود وفرس النهر، فقد تجمع بعض الأطفال حول الثور الأفريقى، وأخذوا يلقون عليه الأحجار، فى محاولة لمضايقته.

رئيس الإدارة المركزية: زيادة عدد منافذ بيع التذاكر.. والطفطف والسينما والسيارة الجولف مفاجآت للأطفال.. ومظلات ومقاعد خشبية لخدمة العائلات وكبار السن.. ولوحات تعريفية للحيوانات والنباتات

من جانبها، قررت إدارة الحديقة تجهيز عدد من المفاجآت لزوارها، خاصة الأطفال، من بينها قطار الطفطف، وسيارة جولف، وسينما أطفال، وقال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: «استقبلنا حتى ظهر اليوم 70 ألف زائر، واستمتعوا جميعاً بالمنطقة الترفيهية التى أُعدت على مستوى عالٍ وآمِن للأطفال، حيث تضم عدداً من الألعاب الترفيهية، ومن ضمنها ألعاب كهربائية وسينما بنظام (7d) تعرض أفلاماً تشويقية قصيرة لمدة ربع ساعة بأسعار مناسبة».

وأشار إلى أنه تمت زيادة عدد منافذ بيع تذاكر دخول الحديقة، للتيسير على الزائرين ومنع تكدسهم على الأبواب، كذلك وضع لوحات إرشادية جديدة وخرائط تعريفية للحيوانات والنباتات، وإتاحة المعلومات التفصيلية عن كل حيوان أو نبات نادر، حتى تشمل الزيارة طابعاً ثقافياً ترفيهياً. وأكد أن الحديقة تعمل بكل أطقمها من أطباء وعمال وكلّافين، حيث تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء البيطريين والعاملين بحدائق الحيوان والمحافظات، ووضع خطة لمواجهة حالات الطوارئ، والتكدس والزحام، فضلاً عن تأمين الزوار، حيث تم التنسيق مع مديريات الصحة والأمن بالمحافظات، تحسباً لأى طوارئ وسرعة التعامل معها.

وأشار «رجائى» إلى تجهيز مظلات ومقاعد خشبية جديدة تم تثبيت مناضد بها، وذلك لخدمة العائلات وكبار السن، ووجود شركة نظافة بالحديقة للمحافظة على نظافة الحديقة والمظهر الجمالى فيها، وشركة أمن على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة أثناء وجود الزائرين. وأكد أن الزوار استمتعوا بما تم تنفيذه من خطة التطوير، تشمل خدمات مقدمة للجمهور، مثل الاستراحات الجديدة، وأوضح أنه تمت معالجة وتطهير البِرَك والبحيرات فى حديقة حيوان الجيزة.

المصريون يحتفلون بشم النسيم

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