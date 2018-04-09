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الوطن

فرنسا تنتقد بشدة روسيا بسبب الهجوم الكيماوي المفترض في سوريا

أمس PM 10:57
كتب: أ ف ب
فرنسا تنتقد بشدة روسيا بسبب الهجوم الكيماوي المفترض في سوريا

فرنسا تنتقد بشدة روسيا بسبب الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا

شنت فرنسا أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم، هجوما حادا على روسيا بسبب الهجوم الكيماوي المفترض الذي استهدف، أمس الأول، مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق والذي تتهم الدول الغربية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف خلفه.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر إن "الدعم العسكري الروسي والإيراني موجود على الأرض وعلى جميع مستويات آلة الحرب السورية، وما من طائرة سورية تقلع من دون أن يتم إبلاغ الحليف الروسي"، مشددا على أن الهجوم على دوما وقع إما بموافقة ضمنية أو صريحة من روسيا أو رغما عنها وعن وجودها العسكري".

التقى أعضاء مجلس الأمن الـ 15، اليوم، في جلسة طارئة في نيويورك، لمناقشة الهجوم الكيماوي المفترض الذي وقع، أمس الأول، في مدينة دوما السورية وأوقع عشرات القتلى.

وكان 9 أعضاء في مجلس الأمن دعوا لعقد هذه الجلسة بمبادرة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وسبق الاجتماع اتهامات من واشنطن ودول غربية لموسكو بدور في الهجوم الكيماوي الذي شهدته دوما. ورد المندوب الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في الجلسة بالقول إن أمريكا وبريطانيا وفرنسا تسعى للمواجهة مع روسيا في سوريا، واتهم الغرب بدعم "الإرهابيين".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تعهدا الأحد "ردّا قويا مشتركا" على الهجوم الكيميائي المفترض الذي أسفر عن مقتل العشرات في مدينة دوما، بحسب البيت الأبيض.

وكانت باريس هدّدت مرارًا بضرب أهداف عسكرية سورية في حال ثبُت استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

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