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الوطن

إسرائيل تتهم سوريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الهجوم على دوما

أمس PM 10:54
كتب: أ ف ب
إسرائيل تتهم سوريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الهجوم على دوما

نتنياهو

اتهمت إسرائيل سوريا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" على خلفية الهجوم الكيماوي المفترض على دوما.

التقى أعضاء مجلس الأمن الـ 15، اليوم، في جلسة طارئة في نيويورك، لمناقشة الهجوم الكيماوي المفترض الذي وقع، أمس الأول، في مدينة دوما السورية وأوقع عشرات القتلى.

وكان 9 أعضاء في مجلس الأمن دعوا لعقد هذه الجلسة بمبادرة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وسبق الاجتماع اتهامات من واشنطن ودول غربية لموسكو بدور في الهجوم الكيماوي الذي شهدته دوما.

ورد المندوب الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في الجلسة بالقول إن أمريكا وبريطانيا وفرنسا تسعى للمواجهة مع روسيا في سوريا، واتهم الغرب بدعم "الإرهابيين".

وأفاد فريق "الخوذة البيضاء" (الدفاع المدني السوري)، وهي منظمة دفاع مدنية تطوعية تعمل في المناطق تحت سيطرة المعارضة في سوريا، أمس، بسقوط ما لا يقل عن 70 شخصًا جراء ما يشتبه أنه هجوم كيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية في سوريا. وتتهم الولايات المتحدة "دمشق" باستخدام السلاح الكيميائي في هجوم استهدف منطقة دوما بغوطة دمشق، بينما تنفي الحكومة السورية تلك الاتهامات.

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