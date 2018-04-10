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الوطن

فلسطين تعلن أسماء المتوجين في تحدي القراءة لعام 2018

منذ 21 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
فلسطين تعلن أسماء المتوجين في تحدي القراءة لعام 2018

تحدي القراءة

شهدت مدينة رام الله في فلسطين، أمس، تتويج الطالب قسام محمد صبيح بطلاً لتحدي القراءة العربي على مستوى دولة فلسطين، متقدماً بذلك على ثلاثة عشر طالباً وطالبةً احتلوا المراكز العشرة الأولى، ممثلين مختلف محافظات ومدن وبلدات فلسطين.

وانتزعت مدرسة "بنات العودة الأساسية– بيت لحم" لقب المدرسة المتميزة على مستوى دولة فلسطين، في حين نال المعلم بسام عبدربه أحمد العدم، من الخليل، لقب المشرف المتميز على مستوى المنطقة التعليمية.

جاء ذلك في حفل كبير نظمته وزارة التربية في فلسطين، بالتنسيق مع لجنة تحدي القراءة العربي بدبي، وبحضور وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني الدكتور صبري صيدم، وعدد من المسؤولين ومدراء المناطق التعليمية في مختلف محافظات فلسطين ومدراء المدراس ونخبة من الطلبة المتميزين، الذين حققوا مراكز متقدمة في تصفيات تحدي القراءة العربي على مستوى مختلف المدراس الحكومية والخاصة في فلسطين.

واستهلت الحفل الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي نجلاء الشامسي، بكلمة ألقتها من دبي عبر الفيديو، أثنت فيها على الإنجاز الكبير الذي حققته طلبة فلسطين طيلة مراحل التحدي، مؤكدة أن مشروع تحدي القراءة العربي الذي انطلق من دبي قبل ثلاث سنوات، إنما تكتمل معالمه بإنجاز الطلبة والطالبات من مدارس الوطن العربي وبلاد الاغتراب.

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