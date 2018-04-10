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الوطن

أحمد المسلماني: الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال حصل على أموال من الإنجليز

منذ 5 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
أحمد المسلماني: الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال حصل على أموال من الإنجليز

المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن أزمة الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال ما زال لها صدى، وما زال هناك مشاكل بين روسيا وبريطانيا بسبب محاولة اغتيال هذا الجاسوس.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "دريم" أن قصة هذا الجاسوس الروسي، أنه كان ضابطا مهما في الاستخبارات العسكرية الروسية ويمتلك معلومات هامة تم تجنيده من قبل المخابرات البريطانية، موضحا أنه حصل على أموال من الإنجليز مقابل أنه يكشف عن أسماء الجواسيس الروس الموجودين في لندن.

وتابع أنه تم إلقاء القبض عليه في روسيا بتهمة الخيانة، وخرج في صفقة تبادل جواسيس بين الأمريكان والروس من ضم تبادل 14 جاسوس بين الدولتين، وبعد ذلك تم العثور عليه، مغشى عليه هو وابتنه باستخدام غاز الأعصاب في محاولة لاغتياله.

وواصل أن بريطانيا اتهمت روسيا، وقامت بطرد عدة دبلوماسيين من برطانيا ردا على محاولة الاغتيال.

وأشار إلى أن روسيا ردت على الاتهامات في مجلس الأمن، وقالت إنها ليست لها أي علاقة بالموضوع، والغاز الذي تم استخدامه يُنتج في أكثر من دولة منها إنجلترا والسويد والتشيك والولايات المتحدة.

وأوضح أن الجاسوس لا يزال في العناية المركزة من أكثر من شهر دون أي تحسن، ولكن ابنته تحسنت، وتحدثت مع ابنة عمها في روسيا، وتم إذاعة المكالمة في أحد القنوات التلفزيونية.

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