أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة "مبدعي المستقبل"

تنشر الوطن أسماء الفائزين في مسابقة "مبدعي المستقبل"، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وفازت طالبتان من بورسعيد بالمرحلة الثانوية بالمراكز الأولى في المقال الأدبي والقصة القصيرة على مستوى الجمهورية.

وقدم النبوي باهي، مدير التربية والتعليم، التهنئة للطلاب بعد أن أعلنت الإدارة المركزية لرعاية الموهوبين والتعلم الذكي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء الطلبة الفائزين.

أعلنت المسابقة فوز الطالبة آية عادل المرسى بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة المقال الأدبى بعنوان مقالها "بورسعيد وجداني"، بينما فازت الطالبة آية السيد عبد الرحمن بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية فى القصة القصيرة بعنوان "الأخت المثالية".