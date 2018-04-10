إصابة 4 إثر انفجار موقد بعربة أطعمة في الإسكندرية

قال مصدر أمني، إن 4 أشخاص أصيبوا نتيجة انفجار موقد بوتاجاز مستخدم في إعداد أطعمة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة محرم بك، بلاغا بنشوب حريق بعربة خشبية بمنطقة الداون تاون، وتبين أنه أثناء إعداد المدعو "محمود. م" بائع، المأكولات على عربة خشبية مجهزة لبيع المأكولات، مستخدمًا موقد بوتاجاز صغير الحجم محلي الصنع، حدث تسرب للغاز ما أدى لاشتعال النيران وحدوث انفجار غازي بالعربة واحتراق محتوياتها بالكامل، ما أدى لإصابته و3 آخرين كانوا يتناولون طعامهم بالقرب منه، بإصابات مختلفة.