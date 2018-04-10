أمير كرارة عن "كلبش": "نقلة نوعية بالنسبة لي".. ويؤكد: "مبحبش الطبال"

قال الفنان أمير كرارة، إن مسلسل "كلبش" يعتبر نقلة نوعية له، مضيفًا: "وداني حتة تانية".

وأضاف كرارة، خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "cbc": "كنت طالع قبلها بمسلسل الطبال، مش بحبه، والناس حوليَ معجبهمش، وكان عندي أزمة وحشة مع المنتجين بسببه، فمجاليش شغل، وجالي اكتئاب وإحباط بسببه".

وتابع، أن المنتج محمد عبدالحميد عرض عليه مسلسل "كلبش"، لافتًا إلى أنه تردد في قبول العرض لأنه لم يُجسد دور الضباط من قبل، لكنه وافق في النهاية.

وأردف: "كنت مطول شعري، وهو قالي هتحلقه وتحلق دقنك، وقبلت في الآخر".