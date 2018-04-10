تسجيل الدخول

الوطن

أمير كرارة عن "كلبش": "نقلة نوعية بالنسبة لي".. ويؤكد: "مبحبش الطبال"

اليوم AM 01:48
كتب: شريف سليمان
أمير كرارة عن "كلبش": "نقلة نوعية بالنسبة لي".. ويؤكد: "مبحبش الطبال"

أمير كرارة

قال الفنان أمير كرارة، إن مسلسل "كلبش" يعتبر نقلة نوعية له، مضيفًا: "وداني حتة تانية".

وأضاف كرارة، خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "cbc": "كنت طالع قبلها بمسلسل الطبال، مش بحبه، والناس حوليَ معجبهمش، وكان عندي أزمة وحشة مع المنتجين بسببه، فمجاليش شغل، وجالي اكتئاب وإحباط بسببه". 

وتابع، أن المنتج محمد عبدالحميد عرض عليه مسلسل "كلبش"، لافتًا إلى أنه تردد في قبول العرض لأنه لم يُجسد دور الضباط من قبل، لكنه وافق في النهاية. 

وأردف: "كنت مطول شعري، وهو قالي هتحلقه وتحلق دقنك، وقبلت في الآخر".

 

أخبار متعلقة

أحمد التهامي ينشر صورة مع أمير كرارة من كواليس "كلبش" بالهرم

أحمد التهامي ينشر صورة مع أمير كرارة من كواليس "كلبش" بالهرم
أمير كرارة يواصل تصوير مشاهده الخارجية بـ"كلبش" داخل مدينة الإنتاج

أمير كرارة يواصل تصوير مشاهده الخارجية بـ"كلبش" داخل مدينة الإنتاج
أمير كرارة ضيف آلاء لاشين في "قالوا وقولنا" على الأولى المصرية الليلة

أمير كرارة ضيف آلاء لاشين في "قالوا وقولنا" على الأولى المصرية الليلة
أمير كرارة ضيف آلاء لاشين في "قالوا وقولنا "علي التلفزيون المصري

أمير كرارة ضيف آلاء لاشين في "قالوا وقولنا "علي التلفزيون المصري
أمير كرارة مهنئا أحمد السقا بعيد ميلاده: كل سنة وأنت نجم مصر

أمير كرارة مهنئا أحمد السقا بعيد ميلاده: كل سنة وأنت نجم مصر
أمير كرارة يهنيء تامر مرسي برئاسة "إعلام المصريين": "مبروك المحترم"

أمير كرارة يهنيء تامر مرسي برئاسة "إعلام المصريين": "مبروك المحترم"
أمير كرارة ناعيا محمد متولي: "رحمة الله عليك يا راجل يا طيب"

أمير كرارة ناعيا محمد متولي: "رحمة الله عليك يا راجل يا طيب"

التعليقات

مصر تحتفل بـ«شم النسيم»: الدنيا ربيع

أحدث الأخبار

عاجل| "رويترز": واشنطن تدرس ردًا عسكريًا جماعيًا على هجوم سوريا

عاجل| "رويترز": واشنطن تدرس ردًا عسكريًا جماعيًا على هجوم سوريا

موجز الـ3 صباحا| استنفار "سوري - روسي" في حمص وتحليق مكثف للطائرات

موجز الـ3 صباحا| استنفار "سوري - روسي" في حمص وتحليق مكثف للطائرات

فلسطين تعلن أسماء المتوجين في تحدي القراءة لعام 2018

فلسطين تعلن أسماء المتوجين في تحدي القراءة لعام 2018

1250 زائرا لمعبد دندرة في شم النسيم

1250 زائرا لمعبد دندرة في شم النسيم

عاجل| استنفار "سوري- روسي" في حمص وتحليق مكثف للطيران

عاجل| استنفار "سوري- روسي" في حمص وتحليق مكثف للطيران

اختيارات الوطن

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

تعددت الخروجات والفرحة واحدة «السعادة مش بفلوس»

تعددت الخروجات والفرحة واحدة «السعادة مش بفلوس»

شم النسيم في الكاريكاتور الصحفي.. "ضحك للركب"

شم النسيم في الكاريكاتور الصحفي.. "ضحك للركب"

ياسر عبدالعزيز يكتب: تفوق استثنائى لـ«الوطن»

ياسر عبدالعزيز يكتب: تفوق استثنائى لـ«الوطن»

احتفالات بطريقة مختلفة: لا حدائق ولا أكل.. يلّا بينا نلعب

احتفالات بطريقة مختلفة: لا حدائق ولا أكل.. يلّا بينا نلعب

الأكثر قراءة

عاجل