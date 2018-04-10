بالفيديو| "عم عاطف" يطعم كلاب الشوارع.. و"إن ماتت ياخذ عزاها"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" تقريرًا عن "عم عاطف" الصنايعي الذي كرس حياته لخدمة الأيتام وحيوانات الشوارع.

ويتبنى عم عاطف مجموعة من الأيتام وحيوانات الشوارع من كلاب وقط وذلك منذ أكثر من 15 عاما.

ويحكي جيران "عم عاطف" على أنه تأثر كثيرًا بسبب وفاة أحد كلاب الشوارع الذي كان يربيه، وبكى عليه وأقام له عزاء للرجال والنساء وحضره جميع سكان الحارة التي يقطن بها بمنطقة المغربلين.

وأوضح عم عاطف قائلًا: "ربنا سترها معايا بسبب اللي بعمله مع الأرواح دي ويكفي إني وقعت من الدور التالت ومحصلش ليا حاجة".