خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

الصورة التي تم تعديلها بالفوتوشوب

"جه يكحلها عماها".. هذا هو الوصف الدقيق للموقف الذي وقع فيه أدمن حساب العلاقات العامة لرئاسة مركز ومدينة أجا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب منشور له على المجموعة الرسمية "الصفحة الرسمية لرئاسة مركز ومدينة أجا".

أعلن حساب العلاقات العامة للمركز عن تفقد عطيات محمود علي رئيس مركز ومدينة أجا للحدائق العامة أمس الإثنين الموافق 2018/4/9 لاستقبال الزائرين والمواطنين للاحتفال بأعياد الربيع "شم النسيم".

الطريف في هذا الأمر أن أدمن الحساب لجأ لوضع صورة لرئيسة المركز وسط المواطنين باستخدام تقنية "الفوتوشوب".