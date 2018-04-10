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الوطن

خفير يقتل لصا حاول سرقة أدوات سباكة من عمارات الإسكان الاجتماعي بأسيوط

اليوم AM 06:30
كتب: سعاد أحمد
خفير يقتل لصا حاول سرقة أدوات سباكة من عمارات الإسكان الاجتماعي بأسيوط

الخفير

تمكن فريق مباحث مركز شرطة منفلوط من كشف غموض العثور على جثة بجوار مشروع عمارات الإسكان الاجتماعي بقرية العتامنة بدائرة المركز.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ من الأهالي بإطلاق عيار ناري ووجود متوفى بناحية العتامنة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص عثر بمنطقة مشروع مساكن العتامنة الجديدة "مجموعة من العمارات كاملة التشطيب تابعة للوحدة المحلية للقرية وغير مأهولة بالسكان" على جثة "ع. ع"، 35 سنة، دون عمل، ومقيم بني شقير بدائرة المركز مصاب بطلق خرطوش بالرقبة أدى إلى وفاته، كما عثر بحيازته على سلاح أبيض "سكين" قابضًا عليها بيده اليسرى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة.

تشكل فريق بحث من وحدة مباحث منفلوط تحت إشراف اللواء جمال شكر مساعد الوزير مدير الأمن، واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "م. ش"، 52 سنة، خفير خاص، ومقيم نجع معتمد بقرية العتامنة دائرة المركز، حيث قرر أنه معين كخفير للمنطقة من قبل المقاول المنفذ للمشروع وحال تفقده للعمارات حيث أنها خالية من السكان تلاحظ له وجود حركة بأحد العمارات وعند دخوله إليها شاهد المجني عليه يحاول سرقة بعض أدوات السباكة، وعندما حاول ضبطه هرب فطارده حتى مكان الواقعة حيث أخرج المجني عليه سكينا من طيات ملابسه وحاول التعدي عليه فأطلق عيار خرطوش من سلاح ناري كان بحيازته دفاعا عن نفسه مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، وقدم السلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وجارٍ العرض على النيابة.

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