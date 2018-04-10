غرق طالب أثناء سباحته بنهر النيل في سوهاج

لقي طالب مصرعه غرقا أثناء سباحته بنهر النيل، بدائرة مركز دارالسلام بسوهاج، ويجري رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الجثة.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بغرق شخص بنهر النيل بناحية أولاد يحيى، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق (محمد م. ع.- 13 عاما- طالب) ويقيم بذات الناحية، بسؤال عمه (القذافي ع. أ.- 48 عاما- صاحب محطة وقود سيارات) ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به ونفي الشبهة الجنائية.

ما زالت جهود قوات الإنقاذ النهري مستمرة لانتشال الجثة، اتخذت كافة إجراءات البحث عن المذكور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1564 إداري المركز لسنة 2018، وجارِ العرض علي النيابة العامة.