تسجيل الدخول

الوطن

عبدالغفار يتلقى تقريرا بتوصيات الندوة العلمية الدولية بـ"جنوب الوادي"

منذ 26 دقيقة
كتب: أميرة فكري
عبدالغفار يتلقى تقريرا بتوصيات الندوة العلمية الدولية بـ"جنوب الوادي"

الندوة العلمية الدولية بجامعة جنوب الوادي

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، حول توصيات الندوة العلمية الدولية تحت عنوان "التراث والثقافة دفاعا عن الهوية"، والتي نظمتها كلية الآداب بقنا، وذلك خلال الفترة من 31 مارس حتى 1 أبريل 2018.

وأشار التقرير إلى أن فعاليات هذه الندوة انتهت إلى العديد من التوصيات، منها: التمسك بالهوية كقيمة إنسانية إيجابية فى مواجهة التطرف، وأهمية البدء بالنشئ عند وضع قواعد التربية الموجهة نحو التمسك بكل ما ننتمي إليه، والتأكيد على القيم الإيجابية للهوية التعددية الثقافية، وتأسيس ثقافة الحوار والتواصل مع الآخر كضرورة حتمية لنشر الأمن والسلام، بالإضافة إلى دعوة الجامعات العربية إلى تدريس المناهج الثقافية والهوية ضمن مقررات الدراسة، ووضع تشريع جديد للحفاظ على التراث المادي وتغليظ العقوبات على من يدمر التراث المادي، فضلا عن التأكيد بالقيام برحلات مدرسية للتعرف على تنوع وقيمة التراث السائد في المنطقة.

وأوضح التقرير أن الندوة هدفت إلى نشر الوعي والثقافة والعلم لأمن الأوطان والارتقاء بالشعوب وتأمين الشباب من أخطار الفكر المتطرف والمنحرف، وشارك فيها عدد من الوفود العربية والدولية، وعدد من العمداء والوكلاء والأساتذة وطلاب جامعة جنوب الوادي.

أخبار متعلقة

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالى تكشف عن «فوضى طبيّة» فى مستشفى قصر العينى القديم

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالى تكشف عن «فوضى طبيّة» فى مستشفى قصر العينى القديم
«التعليم العالى»: نستهدف التوسع فى إنشاء الجامعات وفقاً لاحتياجات سوق العمل

«التعليم العالى»: نستهدف التوسع فى إنشاء الجامعات وفقاً لاحتياجات سوق العمل
«التعليم العالى» تشترط حصول «الجامعات الخاصة والأهلية» على شهادة الاعتماد لجذب «الوافدين»

«التعليم العالى» تشترط حصول «الجامعات الخاصة والأهلية» على شهادة الاعتماد لجذب «الوافدين»
«بكالوريوس التعليم المدمج» تشعل الجدل بين الطلاب و«التعليم العالى»

«بكالوريوس التعليم المدمج» تشعل الجدل بين الطلاب و«التعليم العالى»
انطلاق فعاليات الندوة العلمية الأولى لقسم أمراض الجهاز الهضمي في "كبد المنوفية"

انطلاق فعاليات الندوة العلمية الأولى لقسم أمراض الجهاز الهضمي في "كبد المنوفية"

التعليقات

مصر تحتفل بـ«شم النسيم»: الدنيا ربيع

أحدث الأخبار

الدولار يرتفع قرشين.. و17.64 جنيه أعلى سعر للشراء

الدولار يرتفع قرشين.. و17.64 جنيه أعلى سعر للشراء

مقيم دعوى BBC يقدم للمحكمة CD حلقة "أم زبيدة"

مقيم دعوى BBC يقدم للمحكمة CD حلقة "أم زبيدة"

تأجيل دعوى إغلاق مكتب BBC بالقاهرة لـ24 أبريل

تأجيل دعوى إغلاق مكتب BBC بالقاهرة لـ24 أبريل

رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم

رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم

"الرئاسة": السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي اليوم

"الرئاسة": السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي اليوم

اختيارات الوطن

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

«أحمد» صانع المنابر المجانية يناشد أهل الخير: «عليكم الخشب وعليّا الصنعة»

«أحمد» صانع المنابر المجانية يناشد أهل الخير: «عليكم الخشب وعليّا الصنعة»

خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

الأكثر قراءة

عاجل