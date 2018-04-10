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الوطن

مدير أمن قنا: تصفية عنصر إجرامي في اشتباكات "حمرا دوم" بنجع حمادي

منذ 27 دقيقة
كتب: رجب آدم
مدير أمن قنا: تصفية عنصر إجرامي في اشتباكات "حمرا دوم" بنجع حمادي

مدير أمن قنا

قال اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إن قوات الأمن تمكنت من قتل أحد العناصر الجنائية، خلال الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الجبلية بمحافظة قنا، وأدت إلى استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند.

وأضاف العياط، في تصريحات صحفية له، أن المطاردات الأمنية مستمرة للمنطقة الجبلية بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي شمال المحافظة، لافتا إلى أن تشكيلات أمنية تواصل عملية الانتشار وملاحقة العناصر الجنائية.

كان اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا باستشهاد النقيب محمد رجب من مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وإصابة النقيب أدهم يوسف من محافظة الأقصر، والمجند محمد عصمت من محافظة أسيوط، في تبادل إطلاق نار مع متهمين بـ"حمرا دوم".

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