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الوطن

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة الشقق في مدينة 6 أكتوبر

منذ 30 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة الشقق في مدينة 6 أكتوبر

صورة ارشيفية

جدد قاضي المعارضات في محكمة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ارتكاب وقائع سرقة شقق في مدينة 6 أكتوبر.

وكانت نيابة أكتوبر أول قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وألقت قوات أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على المتهمين عقب ارتكابهم 8 وقائع سرقة لعدد من الشقق السكنية عن طريق كسر الباب في مدينة 6 أكتوبر

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