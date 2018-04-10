تجديد حبس تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين بالعجوزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، المنعقدة في محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين لمدة 15 يوما بتهمة السرقة بالإكراه.

وكانت نيابة العجوزة تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قررت حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، 4 أيام يوما على ذمة التحقيق، بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء.

وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين، تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في منطقة العجوزة، وتبين أن المتهمين ارتكبوا 8 وقائع سرقات، وأمر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.