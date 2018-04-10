وكيل "اقتصادية النواب": الشرطة قادرة على تأمين كل ذرة رمل في مصر

قال الدكتور محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن احتفالات المصريين بالأعياد وسط تواجد الأمن والخطة المحكمة لتأمين الأعياد، أثبتت جاهزية الشرطة المصرية وقدرتها على تأمين كل ذرة رمل في مصر، والتصدي لكل المفاجآت أو العمليات الإرهابية الغادرة.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشرطة المصرية استطاعت وبجدارة دحر الجماعات الإرهابية ورد كيدهم وضربت المثل في قدرتها العالية على التأمين وإحكام القبضة، قائلًا: "تواجد الملايين في الشوارع خير دليل على الأمن والأمان الذى عاد للشارع المصري".