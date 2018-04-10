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الوطن

الخضروات تستقر بعد انتهاء شم النسيم.. والطماطم بـ4 جنيهات

منذ 23 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
الخضروات تستقر بعد انتهاء شم النسيم.. والطماطم بـ4 جنيهات

خضروات

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم، عقب انتهاء إجازة شم النسيم، وفيما يلي قائمة بالأسعار:

الطماطم: من 1.6 - 4 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس: من 1.5 - 2.5 جنيه للكيلوجرام.

البصل: من 1.7 - 2.7 جنيه للكيلوجرام.

الكوسة: من 2 - 4 جنيهات للكيلوجرام.

الجزر "دون عروش": من 1.4 - 2.4 جنيه للكيلوجرام.

الفاصوليا: من 8 - 11 جنيهًا للكيلوجرام.

الملوخية: من 4 - 6 جنيهات للكيلوجرام.

سبانخ: من 3 - 4.5 جنيه للكيلوجرام.

بسلة: من 4.5 - 6 جنيهات للكيلوجرام.

خيار"صوب": من 2.5 - 3.5 جنيه للكيلوجرام.

قلقاس: من 3.5 - 6 جنيهات للكيلوجرام.

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