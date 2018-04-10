غدًا.. جنازة عسكرية لتشييع جثمان النقيب محمد رجب بمسقط رأسه بالشرقية

يستعد أهالي الشرقية لتشييع جثمان النقيب "محمد رجب الحسيني" والذي استشهد في تبادل الأعيرة النارية مع خارجين على القانون في حملة أمنية بقرية حمردوم بنجع حمادي.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، إنه من المقرر أن يتم تشييع الجثمان يوم غد بمسقط رأس الشهيد في كفر الزقازيق، وذلك وسط جنازة عسكرية يتقدمها عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائي باستشهاد النقيب محمد رجب الحسيني، وإصابة النقيب أدهم محمد يوسف، والمجند محمد عصمت، في تبادل لإطلاق نار مع الخارجين على القانون في حملة أمنية بحمردوم.