الأمم المتحدة: 133 ألف نازح من الغوطة في 4 أسابيع

أبدت الأمم المتحدة اليوم، عن قلقها من "نزوح جديد متزايد" من الغوطة الشرقية السورية بعد فرار أكثر من 133 ألف شخص خلال 4 أسابيع، وفقا لوكالة "رويترز" البريطانية للأنباء.

ويقيم نحو 45 ألفاً من النازحين في 8 أماكن إيواء جماعية في ريف دمشق.

وغادر نفس العدد تقريباً من النساء والأطفال وكبار السن أماكن الإيواء المكدسة بعد أن فحصت السلطات الحكومية وضعهم.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أندريه ماهيسيتش، في إفادة صحفية: "ندرك أن فحصاً يجري أثناء مغادرة المدنيين الغوطة الشرقية ولكن كما تعلمون لسنا طرفاً في اتفاقات الإجلاء الحالية أو في تنفيذها".