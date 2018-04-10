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الوطن

لافروف: نطلب التحقيق في الهجوم الكيميائي بسوريا

منذ 41 دقيقة
كتب: أ ف ب
لافروف: نطلب التحقيق في الهجوم الكيميائي بسوريا

لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن موسكو ستقدم مشروع قرار يطالب بتحقيق تجريه المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بعد الهجوم الكيميائي المفترض في مدينة دوما في سوريا.

وقال لافروف "سنتقدم اليوم بمشروع قرار يطالب بتحقيق"، مؤكدا "نحن مهتمون بان يشارك الخبراء المستقلون في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية" في هذا التحقيق.

وأضاف لافروف "ليتمكن محققو منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من القيام بواجباتهم"، عليهم "بالضرورة التوجه الى المكان"، مؤكدا قدرة القوات الروسية في سوريا والنظام السوري على تأمين سلامة مفتشي المنظمة.

وتابع: "لا يمكن ان نثق بعد الآن بنتائج تحقيقات تجري عن بعد"، مشيرًا إلى الهجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون السورية التي تتهم واشنطن النظام السوري بشنه.

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