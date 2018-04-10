"شريعة وقانون الأزهر" تناقش استقرار المجتمعات في مؤتمرها الدولي الأول

قال الدكتور عادل عبد العال خراشي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر أن الكلية ستنظم مؤتمرها العلمي الأول تحت عنوان "دور الشريعة والقانون في استقرار المجتمعات"، وذلك في 28 أبريل الجاري، بقاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر بالدراسة.

وأضاف في تصريح له، أن المؤتمر سيناقش عدة محاور أهمها "مفهوم الاستقرار المجتمعي وأهميته، ومقومات الاستقرار المجتمعي، والاستقرار المجتمعي في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية" و"مجالات الاستقرار المجتمعي في الشريعة والقانون وكيفية تحقيقه" ومعوقات الاستقرار المجتمعي وكيفية التغلب عليها.