تسجيل الدخول

الوطن

النفط يرتفع 1% بعد توقعات بانحسار الخلاف التجاري بين الصين وأمريكا

منذ 20 دقيقة
كتب: وكالات
النفط يرتفع 1% بعد توقعات بانحسار الخلاف التجاري بين الصين وأمريكا

أرشيفية

زادت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم، لتواصل المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة بفضل آمال بحل نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين دون إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وعلى الرغم من ذلك تظل الأسعار ضمن النطاقات التي سجلتها في الآونة الأخيرة في الوقت الذي لا تزال فيه أسواق النفط تواجه وفرة في المعروض تفرض ضغوطا على المنتجين لكي يبقوا أسعارهم تنافسية بهدف عدم خسارة حصة سوقية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 69.62 دولار للبرميل بزيادة 96 سنتا، أو ما يعادل 1.4%، مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.31 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتا أو ما يعادل 1.4%.

تأتي المكاسب بعد ارتفاع بأكثر من 2% في أسعار النفط الاثنين في تعاف من انخفاض بلغ 2% يوم الجمعة.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج تعهد يوم الثلاثاء بفتح اقتصاد بلاده بصورة أكبر وخفض الرسوم الجمركية على الواردات في خطاب تبنى لهجة تصالحية بشأن التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

وشهدت أسعار الخام تداولات متقلبة في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف من نزاع تجاري طويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم وعدم اليقين بشأن التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.

وبعيدا عن النزاع التجاري، فإن أسواق النفط قلقة من احتمال تجديد عقوبات أمريكية على بعض كبار منتجي الخام.

أخبار متعلقة

رئيس" أوبك" يتوقع توازن أسواق النفط في 2018

رئيس" أوبك" يتوقع توازن أسواق النفط في 2018
أسعار النفط ترتفع مع تعافي أسواق الأسهم العالمية

أسعار النفط ترتفع مع تعافي أسواق الأسهم العالمية
أسعار النفط ترتفع 1% مع استقرار أسواق الأسهم

أسعار النفط ترتفع 1% مع استقرار أسواق الأسهم
الأمين العام لمنظمة "أوبك": أسواق النفط تستعيد توازنها

الأمين العام لمنظمة "أوبك": أسواق النفط تستعيد توازنها

التعليقات

العار يلاحق «زمالك مرتضى»

أحدث الأخبار

"حماية النيل": إزالة تعديات تشغل 350 متر مربعاً بأسيوط

"حماية النيل": إزالة تعديات تشغل 350 متر مربعاً بأسيوط

محافظ أسيوط: توزيع 16 ألف بطاقة تموينية جديدة على المواطنين

محافظ أسيوط: توزيع 16 ألف بطاقة تموينية جديدة على المواطنين

الخشت: 3 ملايين جنيه تكلفة تطوير وحدة أمراض الكبد بمستشفى أبو الريش

الخشت: 3 ملايين جنيه تكلفة تطوير وحدة أمراض الكبد بمستشفى أبو الريش

تجديد حبس المتهمين باقتحام شقة دبلوماسي في الدقي 15 يوما

تجديد حبس المتهمين باقتحام شقة دبلوماسي في الدقي 15 يوما

داليا زيادة: نزاهة الانتخابات الرئاسية أذنت بانطلاق قطار الديمقراطية

داليا زيادة: نزاهة الانتخابات الرئاسية أذنت بانطلاق قطار الديمقراطية

اختيارات الوطن

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

«أحمد» صانع المنابر المجانية يناشد أهل الخير: «عليكم الخشب وعليّا الصنعة»

«أحمد» صانع المنابر المجانية يناشد أهل الخير: «عليكم الخشب وعليّا الصنعة»

خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

الأكثر قراءة

عاجل