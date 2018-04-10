حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار وحيازة 38 قطعة أثرية في عين شمس

قررت نيابة عين شمس اليوم حبس 4 متهمين ، أربعة أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الآثار، وحيازة 38 قطعة يشتبه في أثريتها.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من (محمد س 33 سنة)، صاحب محل فراشة ومقيم دائرة القسم، بوجود أعمال حفر ومتوفى بشقة مهجورة بالعقار رقم 5 شارع الحكيم.

وبالأنتقال والفحص تمكنت المباحث من ضبط (هشام. س 32 سنة)، حاصل علي بكالوريوس نظم ومعلومات ومقيم في دائرة القسم، و(علي. س 62 سنة)، حداد مسلح ومقيم في ذات العنوان محل الواقعة، و(عمرو. ف 46 سنة)، سائق ومقيم بذات العنوان، "شقيق الثاني من الأم"، و(سيد. إ 57 سنة)، سائق ومقيم في دائرة القسم.

وضبط بحوزتهم 38 قطعة حجرية يشتبه في أثريتها وعٌثر على حفرة بعمق 7 أمتار "بالشقة، وعٌثر على جثة (رمضان م" 33 سنة)، عامل ومقيم ـ العياط، تحت الأنقاض،وتم أستخرجه بمعرفة الحماية المدنية، كما ضٌبط أدوات تنقيب وهي "فأس، ومقطف، وصاروخ، وحبل".

وبمواجهة المتهمين اقروا بالتنقيب عن الآثار بالشقة "محل الواقعة"، لكونها مهجورة لوفاة قاطنتها، وأثناء التنقيب انهارت الحفرة على المتوفي، ونتج عن ذلك وفاته، موضحين أن القطع الأثرية المضبوطة بحوزتهما عثر عليها بمكان الحفر، وجار عرض المضبوطات على خبراء هيئة الآثار لبيان أثريتها من عدمه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.