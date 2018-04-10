تسجيل الدخول

الوطن

تأجيل محاكمة بديع ونجل المعزول في "اعتصام رابعة" لـ14 أبريل

منذ 29 دقيقة
كتب: علاء يوسف
تأجيل محاكمة بديع ونجل المعزول في "اعتصام رابعة" لـ14 أبريل

المتهم محمد بديع

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "اعتصام رابعة"، لجلسة السبت المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وأسندت نيابة شرق القاهرة للمتهمين، تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية" من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس، وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.

أخبار متعلقة

بدء جلسة محاكمة محمد بديع و738 آخرين في "اعتصام رابعة"

بدء جلسة محاكمة محمد بديع و738 آخرين في "اعتصام رابعة"
غدا.. الجلسة الـ58 لمحاكمة بديع ونجل المعزول في "اعتصام رابعة"

غدا.. الجلسة الـ58 لمحاكمة بديع ونجل المعزول في "اعتصام رابعة"
بدء الجلسة الـ58 لمحاكمة بديع ونجل المعزول في "اعتصام رابعة"

بدء الجلسة الـ58 لمحاكمة بديع ونجل المعزول في "اعتصام رابعة"
محامو 3 متهمين بـ"اعتصام رابعة" يدفعون بانتفاء صلة موكليهم بالأحراز

محامو 3 متهمين بـ"اعتصام رابعة" يدفعون بانتفاء صلة موكليهم بالأحراز

التعليقات

العار يلاحق «زمالك مرتضى»

أحدث الأخبار

"الإحصاء": 11.5 ارتفاعا في أسعار الطعام والمشروبات خلال عام

"الإحصاء": 11.5 ارتفاعا في أسعار الطعام والمشروبات خلال عام

حبس عاطل بتهمة سرقة دراجة نارية وحيازة سلاح في مدينة نصر

حبس عاطل بتهمة سرقة دراجة نارية وحيازة سلاح في مدينة نصر

تجديد حبس 3 متهمين في واقعة سرقة "المصل واللقاح" بالجيزة

تجديد حبس 3 متهمين في واقعة سرقة "المصل واللقاح" بالجيزة

حبس 4 بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في عين شمس

حبس 4 بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في عين شمس

الأزهر يوضح حكم من نسيان "المسح على الجبيرة" من المرضى

الأزهر يوضح حكم من نسيان "المسح على الجبيرة" من المرضى

اختيارات الوطن

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

«أحمد» صانع المنابر المجانية يناشد أهل الخير: «عليكم الخشب وعليّا الصنعة»

«أحمد» صانع المنابر المجانية يناشد أهل الخير: «عليكم الخشب وعليّا الصنعة»

خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

الأكثر قراءة

عاجل