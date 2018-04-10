تسجيل الدخول

الوطن

وزير خارجية قبرص: أعمال تركيا في "المتوسط" تؤثر على مصالح مصر وبلادنا

منذ 23 دقيقة
كتب: أكرم سامي
وزير خارجية قبرص: أعمال تركيا في "المتوسط" تؤثر على مصالح مصر وبلادنا

محادثات شكري مع نظيره القبرصي

قال وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، إنه يتوجه بالشكر والتقدير لمصر خلال زيارته الأولى لها بعد تعيينه منذ شهر تقريبا، وكان أول لقاء مع الوزير سامح شكري في روما.

وأكد الوزير القبرصي، خلال لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري في "القاهرة"، أن بلاده ترفض الأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط والتي تؤثر علي مصالح دول المنطقة وعلي رأسهم مصر وقبرص موجها الشكر للسلطات المصرية لدعم القضية القبرصية.

وأوضح الوزير القبرصي أن هناك اطار قانوني للتعاون بين البلدين، وبحث مع شكري تطوير التعاون في مجال الطاقة ووجدنا اهتمام من الشركات القبرصية للإستثمار، وقال "نقدر جهود مصر لحل القضية الفلسطينية والعمل علي الاستقرار في المنطقة".

وتابع: "التقيت مع سامح شكري في روما منذ أسابيع وأكدنا علي ارادتنا القوية في استمرار العلاقات المشتركة، وهناك اهتمام كبير لتطويره والتعاون يقوم على روابط استراتيجية عامة بين البلدين.

وواصل قائلا: "هناك اطار قانوني للتعاون المشترك وتحدثنا عن تطوير التعاون في مجال الطاقة ووجدنا اهتمام من الشركات القبرصية للإستثمار في مصر".

أخبار متعلقة

سامح شكري يلتقي وزير خارجية قبرص بعد غد

سامح شكري يلتقي وزير خارجية قبرص بعد غد
وزير خارجية قبرص لشكري: ماضون بكل جدية في مد خط أنابيب الغاز مع مصر

وزير خارجية قبرص لشكري: ماضون بكل جدية في مد خط أنابيب الغاز مع مصر
وزير خارجية قبرص يشكر "مكرم" على أسبوع الجاليات ويقترح مشاركة الشباب

وزير خارجية قبرص يشكر "مكرم" على أسبوع الجاليات ويقترح مشاركة الشباب
العصار يبحث مع وزير خارجية قبرص الاستفادة من خبرة تصنيع معدات المواد الغذائية

العصار يبحث مع وزير خارجية قبرص الاستفادة من خبرة تصنيع معدات المواد الغذائية
وزير خارجية قبرص يلتقي إسماعيل لتعزيز التعاون مع مصر

وزير خارجية قبرص يلتقي إسماعيل لتعزيز التعاون مع مصر

التعليقات

العار يلاحق «زمالك مرتضى»

أحدث الأخبار

"الري": إزالة أكثر من 36 ألف حالة تعد على المجاري المائية خلال عام

"الري": إزالة أكثر من 36 ألف حالة تعد على المجاري المائية خلال عام

"I Can Only Imagine" يحقق 68 مليون دولار

"I Can Only Imagine" يحقق 68 مليون دولار

غدا.. بدء أعمال المؤتمر الدولي لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها

غدا.. بدء أعمال المؤتمر الدولي لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها

شرطة مرافق المنيا تضبط 312 قضية في حملة مكبرة

شرطة مرافق المنيا تضبط 312 قضية في حملة مكبرة

حبس 6 بتهمة قتل ابن عمومتهم أخذا بألثار في البدرشين

حبس 6 بتهمة قتل ابن عمومتهم أخذا بألثار في البدرشين

اختيارات الوطن

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

«أحمد» صانع المنابر المجانية يناشد أهل الخير: «عليكم الخشب وعليّا الصنعة»

«أحمد» صانع المنابر المجانية يناشد أهل الخير: «عليكم الخشب وعليّا الصنعة»

خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

الأكثر قراءة

عاجل