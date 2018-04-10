وزير خارجية قبرص: أعمال تركيا في "المتوسط" تؤثر على مصالح مصر وبلادنا

قال وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، إنه يتوجه بالشكر والتقدير لمصر خلال زيارته الأولى لها بعد تعيينه منذ شهر تقريبا، وكان أول لقاء مع الوزير سامح شكري في روما.

وأكد الوزير القبرصي، خلال لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري في "القاهرة"، أن بلاده ترفض الأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط والتي تؤثر علي مصالح دول المنطقة وعلي رأسهم مصر وقبرص موجها الشكر للسلطات المصرية لدعم القضية القبرصية.

وأوضح الوزير القبرصي أن هناك اطار قانوني للتعاون بين البلدين، وبحث مع شكري تطوير التعاون في مجال الطاقة ووجدنا اهتمام من الشركات القبرصية للإستثمار، وقال "نقدر جهود مصر لحل القضية الفلسطينية والعمل علي الاستقرار في المنطقة".

وتابع: "التقيت مع سامح شكري في روما منذ أسابيع وأكدنا علي ارادتنا القوية في استمرار العلاقات المشتركة، وهناك اهتمام كبير لتطويره والتعاون يقوم على روابط استراتيجية عامة بين البلدين.

وواصل قائلا: "هناك اطار قانوني للتعاون المشترك وتحدثنا عن تطوير التعاون في مجال الطاقة ووجدنا اهتمام من الشركات القبرصية للإستثمار في مصر".