التعليم تفتتح بالشرقية أولى مسابقات المجال الصناعي على مستوى الجمهورية

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باِسم الوزارة، اليوم، أنه تم افتتاح أولى مسابقات المجال الصناعي على مستوى الجمهورية بمحافظة الشرقية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام. وقام بالافتتاح رمضان عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

ويأتي ذلك بحضور حسن عبد التواب مدير عام تنمية مادة المجال الصناعي، ودعاء زكريا مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، وسعيد الصباغ مدير التعليم العام بالمديرية، ودياب فتحي عجيب موجه عام المجال الصناعى بالمديرية، وتضم محافظات القطاع الأول للمسابقة: (الشرقية، والقاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء).

وأكد عبد التواب أن المسابقة تتضمن معروضات حرة، ومعروضات (لتجسيد البطولات، وتلاحم الجيش والشرطة والشعب، والقدس عربية، والوحدة الوطنية).