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الوطن

ضبط 1300 لتر سولار وبنزين و450 أسطوانة بوتاجاز في حملة بالقاهرة

منذ 8 دقيقة
كتب: أحمد عبد اللطيف
ضبط 1300 لتر سولار وبنزين و450 أسطوانة بوتاجاز في حملة بالقاهرة

صورة أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين، بالتنسيق مع مباحث القاهرة، 3 قضايا مواد بترولية، بإجمالي 1300 لتر سولار وبنزين، و19 قضية أسطوانات البوتاجاز، ضبط خلالها 450 أسطوانة، وحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابات المختصة التي تباشر التحقيق.

كما أسفرت حملة مكبرة شنتها القوات على المخابز عن ضبط 11 قضية دقيق مدعم وأقماح، وتحرير 115 قضية في مجال المخابز، فضلا عن 17 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وتحرير 78 قضية في مجال الغش التجاري، وحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق.

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