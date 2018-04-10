كواليس انتخابات سكرتير عام "الوفد": انسحابات وخلافات وهتافات ببطلانها

فاز هاني سري الدين بمنصب السكرتير العام لـ"الوفد"، اليوم، بعد خلافات وانسحاب عدد من الأعضاء لمنع التصويت على اختيار السكرتير العام للحزب.

وكان كل من طارق سباق، وحسين منصور، نواب رئيس حزب "الوفد"، إلي جانب عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، في مقدمتهم طارق تهامي، ومحمد فؤاد، رئيس لجنة "الوفد" في السويس، انسحبوا رغم إجراء اقتراع على انتخاب السكرتير العام جاءت نتيجته موافقة 30 عضوا على إجراء انتخابات اليوم، و20 مع التأجيل، فيما امتنع اثنين عن التصويت. وبعد أن أعلن الدكتور هاني سري الدين، عضو الهيئة العليا للحزب، ترشحه، أخذ المنسحبون في ترديد هتاف "باطل.. باطل "، خارج قاعة اجتماع الهيئة العليا.

وخاض الانتخابات على منصب السكرتير العام للحزب، كل من الدكتور هاني سري الدين الذي فاز بالمنصب، وأشرف العاصي، أعضاء الهيئة العليا للحزب، وذلك بعد انسحاب طارق سباق، من الاجتماع، وتراجعه عن قرار الترشح.

وخرج أحمد السجيني رئيس لجنة المحليات بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا بحزب "الوفد" للمنسحبين من اجتماع الهيئة العليا، بمقر الحزب، اعتراضا على إصرار السيد البدوي إجراء انتخابات على منصب السكرتير العام ليقنعهم بأهمية العودة للاجتماع وضرورة إجراء الانتخابات قائلا: "احنا كلنا سبنا اشغالنا عشان الانتخابات ونختار سكرتير عان عيب كده انتم قيادات عودوا للاجتماع واختاروا سكرتير عام".

ورد عليه محمد فؤاد عضو الهيئة العليا، أن هذا الإجراء غير لائحي و"لن نسمح بانتخاب أحد اليوم أيا كان اسمه".

واتهم عدد من أعضاء الهيئة البدوي بالتحيز لهاني سري الدين عضو الهيئة العليا والذي يرغب الترشح على مقعد السكرتير العام. ووقف طارق تهامي عضو الهيئة العليا على سلم الحزب قائلا هذا الإجراء الذي يتم الآن بالهيئة العليا باطل وردد خلفة أعضاء "الوفد": "باطل باطل ومش للبيع مش للبيع وحزب الوفد مش للبيع".