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الوطن

دورية إسرائيلية تطلق النار على راعي لبناني بالمنطقة الحدودية

منذ 25 دقيقة
كتب: وكالات
دورية إسرائيلية تطلق النار على راعي لبناني بالمنطقة الحدودية

صورة أرشيفية

أطلقت دورية مشاة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 3 طلقات من رشاش على راعي مواشي لبناني، في المنطقة الحدودية، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام (لبنانية رسمية)، أن حادثة إطلاق النار على الراعي جرت، اليوم، عندما كان الأخير يرعى قطيعه في منطقة الشحل، غرب مزارع شبعا (المحتلة)، وقد تمكن من الفرار.

ووفق الوكالة، شهدت المنطقة الحدودية الجنوبية استنفاراً أمنياً بعد هذه الحادثة.

وأشارت إلى أن الجيش اللبناني ووحدات "اليونيفيل" (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان)، يتابعان هذا الاعتداء، كما جرى فتح تحقيق في الموضوع.

ومنذ فترة، يسود التوتّر منطقة الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل، خصوصاً في ظل مواصلة إسرائيل بناء الجدار الفاصل مع لبنان.

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