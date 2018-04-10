عثر عليهما بأحد قطارات الصعيد.. إعادة طفلتين لأسرتهما ببني سويف

أعادت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، طفلتين إلى أسرتهما، وذلك بعد العثور عليهما داخل أحد القطارات، وتحرر المحضر اللازم.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد بني سويف، بلاغا من "س. س. م" 38 سنة، ومقيمة بدائرة مركز شرطة بني سويف بتاريخ 7 أبريل 2018، بغياب نجلتيها بسبب خلافات أسرية وهم كلا من "ش. خ. م" 15 سنة، وشقيقتها ن 5 سنوات، وفي نفس الوقت وردت معلومات لضباط مباحث محطة سكك حديد سوهاج بتواجد الطفلتين بنهاية رصيف محطة سوهاج، وتم العثور عليهما وإرسالهما لقسم شرطة محطة سكك حديد بني سويف.