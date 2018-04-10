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الوطن

السعودية تستشير حلفاءها بشأن الرد على الهجوم الكيماوي سوريا

منذ 33 دقيقة
كتب: (أ ف ب) -
السعودية تستشير حلفاءها بشأن الرد على الهجوم الكيماوي سوريا

عادل الجبير

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن بلاده تجري استشارات مع حلفائها حول كيفية الرد على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية ضد مدنيين في سوريا، دون أن يستبعد في تعليقاته الرد العسكري.

وقال "الجبير" للصحفيين في باريس خلال مرافقته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يزور باريس "موقفنا هو أن هؤلاء المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية يجب أن يحاسبوا ويمثلوا أمام العدالة".

وقال "هناك مشاورات تجري مع عدد من البلدان بالنسبة الى الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع القضية".

وعززت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الضغوط على الحكومة السورية عبر التوعد بالرد بعد اتهامها باستخدام غازات سامة ضد المدنيين في دوما السبت، حيث قضى بحسب تقارير أكثر من 40 شخصا.

وعندما سئل ما اذا كانت السعودية ستشارك في اي عمل عسكري عقابي ضد النظام السوري، قال الجبير "كل ما استطيع قوله هو ان هناك نقاشات حول الخيارات المتوافرة للتعامل مع الامر".

واعلن وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الإثنين ان واشنطن تعمل مع بلدان "من الحلف الاطلسي الى قطر وبلدان اخرى"، مشيرا الى انه يتم تشجيع الحلفاء للقيام برد مشترك.

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