محافظ القاهرة: رئيس الحي المسئول الأول عن النظافة في المنظومة الجديدة

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن رئيس الحي هو المسئول الأول عن نظافة الحي في منظومة النظافة الجديدة، وهيئة النظافة ووحدات الرصد تعد جهات معاونة له، مؤكدًا أنه تم الدفع بمعدات جديدة للارتقاء بمنظومة النظافة.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإنارة والتشجير والأرصفة في الأحياء خاصة التي بدأت فيها المنظومة الجديدة بالمعادي وطرة.

وقال المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، في تصريحات إن المنظومة الجديدة تشهد تحسن ملموس في أحياء المعادي وطرة، لافتا إلى أنه بنهاية العام الجاري ستطبق منظومة النظافة بكل الأحياء بعد انتهاء تعاقدات الشركات الأجنبية.