تعرف على إجراءات الإعفاء من السجن والغرامة في "الجريمة الإلكترونية"

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، اليوم، برئاسة النائب نضال السعيد، علي الإجراءات المنظمة للإعفاء من العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون "الجريمة الإلكترونية"، والتي تترواح بين السجن والغرامة.

ونظمت المادة (42) الإعفاءات من العقوبات، حيث نصت على إعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك – في أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض علي مرتكبي الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.