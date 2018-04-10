تسجيل الدخول

الوطن

تعرف على إجراءات الإعفاء من السجن والغرامة في "الجريمة الإلكترونية"

منذ 25 دقيقة
كتب: محمد طارق
تعرف على إجراءات الإعفاء من السجن والغرامة في "الجريمة الإلكترونية"

لجنة الاتصالات . أرشيفية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، اليوم، برئاسة النائب نضال السعيد، علي الإجراءات المنظمة للإعفاء من العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون "الجريمة الإلكترونية"، والتي تترواح بين السجن والغرامة.

ونظمت المادة (42) الإعفاءات من العقوبات، حيث نصت على إعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك – في أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض علي مرتكبي الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

أخبار متعلقة

تعاون مصرى برتغالي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تعاون مصرى برتغالي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
"اتصال" تستضيف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأثنين المقبل

"اتصال" تستضيف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأثنين المقبل
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستعرض برنامج الجامعة الذكية

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستعرض برنامج الجامعة الذكية
95.5 مليار جنيه إيرادات "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" في 2016 ـ2017

95.5 مليار جنيه إيرادات "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" في 2016 ـ2017

التعليقات

العار يلاحق «زمالك مرتضى»

أحدث الأخبار

تقرأ غدا في "الوطن".. توابع زلزال الزمالك

تقرأ غدا في "الوطن".. توابع زلزال الزمالك

"تعليم أسيوط" تبحث الاستعدادات لامتحانات أخر العام الدراسي

"تعليم أسيوط" تبحث الاستعدادات لامتحانات أخر العام الدراسي

الإسترليني يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار

الإسترليني يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار

تعرف على الأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

تعرف على الأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

دراسة تكشف أهيمة خلع الحذاء خارج المنزل

دراسة تكشف أهيمة خلع الحذاء خارج المنزل

اختيارات الوطن

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

«أحمد» صانع المنابر المجانية يناشد أهل الخير: «عليكم الخشب وعليّا الصنعة»

«أحمد» صانع المنابر المجانية يناشد أهل الخير: «عليكم الخشب وعليّا الصنعة»

خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

خطأ طريف لأدمن حساب العلاقات العامة بأجا.. "جه يكحلها عماها"

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

الأكثر قراءة

عاجل